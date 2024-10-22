Dev Kadrolu Dizi Final Yapıyor! Reytingleri Düştü, Kanal Fişini Çekti...
Bu sezon Kapadokya’da çekilen üç diziden biri olan “Güzel Aşklar Diyarı” reytinglerde bir türlü dikiş tutturamadı. Dev kadrolu ekibiyle iddialı bir şekilde yola çıkan dizi, izlenme oranlarını artıramayınca Kanal D'den final kararı geldi.
Bu yıl yaz dizisi çekilmezken, televizyon izleyicisinin heyecanla beklediği sonbahar sezonu ise birçok iddialı projeyle başladı. Ancak bu projelerin tamamı reytinglerde beklenen başarıyı elde edemeyince kanallar, teker teker eleme yapmaya başladı.
Son dönemde birçok dizi için final kararı alınırken, dün NOW'da yayınlanan “Kirli Sepeti” için de aynı karar verildi. Bugün ise MedYapım ile Mahsun Kırmızıgül’ün yapım şirketi Boyut Film'in yapımcılığını üstlendiği Kanal D dizisi “Güzel Aşklar Diyarı”nın ekrana veda etmesi kararlaştırıldı.
KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Özgü Kaya, Burak Berkay Akgül, Halil Ergün ve Meltem Cumbul'un başrollerini paylaştığı dev kadrolu dizi iddialı başlasa da, reytingleriyle kanalın yüzünü güldüremedi. Bu nedenle Kapadokya’da çekilen dizinin 6. bölümde final yapacağı öğrenildi.