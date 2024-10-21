Kirli Sepeti Hayranların Kahredecek Gelişme: Tarihi Netleşti Dizi Apar Topar Yayından Kaldırılacak

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin semtlerinden birinde, butik bir sitede yaşayan hizmetliler ile onların patronları arasındaki karmaşık ilişkilere odaklanan "Kirli Sepeti," bu iki grup arasındaki büyük uçurumu gözler önüne seriyor. Dizi, aşk, sırlar ve yalanlarla dolu bir dünyada, zorluklar karşısında kenetlenen üç kadının hikayesini anlatıyor. İzleyicilere hem duygusal anlar hem de mizahi sahneler sunarak etkileyici bir drama yaratıyor.