Depremin ilk anları kaydedildi: İşte gökyüzünü toz bulutunun kapladığı anlar

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin olduğu anda çekilen görüntüler yaşanan afeti gözler önüne serdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremin korkunç görüntüleri ortaya çıktı. Depremin ilk anlarında çekilen görüntülerde gökyüzünün yoğun bir toz dumanı ile kaplandığı görülürken, vatandaşların attığı çığlıklar da kameraya yansıdı.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremin olduğu anda çekilen görüntüler, dehşete düşürdü. İlçenin yüksek kesiminde bulunan Kızılcaoba mevkiinden çekilen görüntülerde, depremin başlamasıyla beraber binaların çöktüğü ve gökyüzünü toz bulutu kapladığı görüldü.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların çığlık attığı ve bir çocuğun da, "Çok kötü oluyor" diye bağırması duyuldu.

 
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