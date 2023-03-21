Depremde enkazda kalan araçlar tanınmaz hale geldi

Hatay'da depremde enkaz altında kalan birçok araç tanınmaz hale geldi. Milyonluk araçların, enkaz bölgesinden oluşturulan alanlara çekilmeye devam ettiği belirtildi.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkazların kaldırıldığı bölgelerde göçük altında kalan araçlar ise çıkartılarak oluşturulan alanlara çekiliyor. Bu çerçevede merkez ilçelerden Antakya'nın Odabaşı Mahallesi'ndeki alana da tanınmayacak hale gelen birçok hasarlı araç çekildi.

Milyonlar değerindeki otomobillerin olduğu bölge araç mezarlığına döndü.

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