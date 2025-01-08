Deprem Hasarlı Bina 7 Saniye İçinde Yıkıldı

Osmaniye’de, 6 Şubat depremleri sonrası orta hasarlı olduğu tespit edilen ve güçlendirme başvurusu yapılmayan bina, alınan mahkeme kararı sonrası iş makineleri aracılığı ile yıkıldı. 10 katlı binanın 7 saniye içerisinde tuzla buz oldu.

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Deprem Hasarlı Bina 7 Saniye İçinde Yıkıldı

Orta hasarlıyken güçlendirme müracaatı yapılmayan binaların mahkeme kararıyla yıkımlarına başlandı. Bu çerçevede, depremlerde orta hasar alan Esenevler Mahallesi'ndeki Menekşe Apartmanı için mahkeme tarafından verilen süre içerisinde güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı verildi.

Deprem Hasarlı Bina 7 Saniye İçinde Yıkıldı - Resim : 1

7 SANİYE İÇERİSİNDE YIKILDI

Cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılıp, gerekli güvenlik önlemi alındıktan sonra binanın yıkımına başlandı. İş makinesinin darbesi ile bina 7 saniye içerisinde yerle bir oldu. O anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Deprem Hasarlı Bina 7 Saniye İçinde Yıkıldı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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6 Şubat depremleri Osmaniye
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