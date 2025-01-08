Mersin'de 'Çöp Ev' Alarmı: Kamyonlara Sığmadı

Mersin'de ihbar üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Toroslar ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

Mersin'de 'Çöp Ev' Alarmı: Kamyonlara Sığmadı

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki konutunda tek yaşayan kişinin ailesi, yaşlı babalarının atık ve çöp biriktirdiği gerekçesiyle belediyeye başvurdu.

Ailenin talebi üzerine çalışma başlatan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla evden toplanan 10 kamyonet dolusu çöp, döküm alanına taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Kuşadası'nda Çöp Ev Vakası: 4 Kamyon ÇıkarıldıKuşadası'nda Çöp Ev Vakası: 4 Kamyon ÇıkarıldıGüncel

Çöp Evi Boşaltılırken 'Onlar Önemli' Sözleriyle Gündem Olmuştu: İntihar Girişiminde BulunduÇöp Evi Boşaltılırken 'Onlar Önemli' Sözleriyle Gündem Olmuştu: İntihar Girişiminde BulunduGüncel

Kaynak: AA

Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler
Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Baskını Samsun'da Jandarmadan Uyuşturucu Baskını
Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü
İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor İddialı Dizi İçin Son Bölümler: İpi Çekildi ve Final Yapıyor