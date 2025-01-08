Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü

Türkiye’de etkisini göstermeye başlayan soğuk hava, Doğu Anadolu’yu da etkisi altına aldı. Dün gece Türkiye’nin en soğuk yeri, eksi 23,8 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi oldu. Ağaçlar, tel örgüler, araçlar ne varsa dondu.

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Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümlere göre gece en düşük sıcaklık dün gece Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Göle’de termometreler eksi 23,8 dereceyi gösterdi.

Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü - Resim : 1

Ardahan merkezde sıcaklık eksi 22,4’ü bulurken, Erzurum'un Tekman ilçesinde ise sıcaklık eksi 23,2 derece olarak ölçüldü. Soğuklar nedeniyle nehir, dere ve akarsuların buz tuttu, tüpler bile donma derecesine geldi.

Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü - Resim : 2

"ERZURUM NO-FROST BUZDOLABINA DÖNÜŞTÜ"

Termometrelerin eksi 14,8’e düştüğü Erzurum'da ağaçları kırağı kapladı. Tel örgüler buzla kaplandı, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü - Resim : 3

Yazar Abdurrahman Zeynal, kentin no-frost buzdolabını andırdığını belirterek şunları söyledi: Kasım ayının 25'inden itibaren başlayan soğuklar eksi 30’lara kadar düştü. Başta Erzurum olmak üzere Doğu Anadolu adeta buz kesti. İnsanlar soğuktan donmakta, yollar buz kesmekte. 60 senedir böyle bir kış görmedim. Doğu ve Erzurum no-frost buzdolabına dönüştü.

Türkiye’nin En Soğuk İlinde Sıcaklık Eksi 23’e Düştü, Her Köşe Buzdolabına Dönüştü - Resim : 4

Kaynak: DHA

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