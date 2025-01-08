İzmir'de Otomobilden 5 Kilo Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

İzmir'de ihbar üzerine harekete geçen ekipler bir araçta 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İzmir'de Otomobilden 5 Kilo Uyuşturucu Çıktı: Sürücü Tutuklandı

İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bornova ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta, narkotik dedektör köpeği "Erez" ile arama yapıldı. Aramada, piknikte kullanılan termosa, yalıtım malzemesi çıkarılarak zulalanmış 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü S.Y. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Kaynak: AA

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