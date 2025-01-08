CHP'li Belediyelerin Önerisi Reddedilmişti! Meğer AKP'li Belediye 2019'da Borcuna Karşılık SGK'ya Arsa Vermiş

CHP’li belediyelere, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan borçları nedeniyle haciz gelmesi siyaset gündemindeki yerini koruyor. AKP'nin bu hamlesiyle beraber gündeme gelen bir diğer konu ise AKP'li belediyelerin borçları oldu.

CHP'li belediyelerin borçlarına karşılık gayrimenkul vermeye yönelik önerilerinin reddedilmesinin ardından dikkat çeken bir satış ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesi, AKP'li Hilmi Türkmen'in başkan olduğu dönemde, 9 Ekim 2019’da, kendi şirketinin SGK’ya olan borçlarına karşılık söz konusu arsayı 37 milyon 200 bin TL’ye SGK’ya devri için Belediye Meclis kararı aldı.

6 MİLYON DOLARA ALIP 10 MİLYON DOLARA SATTILAR

Boğaz manzaralı arsayı SGK, 5 yıl sonra satmak için ihale düzenledi. Arsa için 160 milyon TL muhammen bedel belirleyen SGK, geçen yıl ağustos ayında satış ilanı yayımladı. SGK’nın kendi internet sitesinde yer alan bilgiye göre arsa, 365 milyon 30 bin TL’ye satıldı. Dolar bazında hesaplandığında SGK, 6 milyon 460 bin 128 dolara aldığı araziyi, 10 milyon 638 bin 304 dolara sendikaya satmış oldu.

Arsayı, TÜRK-İŞ’e bağlı Koop-İş Sendikası aldı. 2003 yılından beri Koop-İş Sendikası Genel Başkanlığı’nı yürüten Eyüp Alemdar aynı zamanda, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı. Vahdettin Köşkü’nün yaklaşık 140 metre kuzeydoğusunda, Kuleli Askeri Lisesi’nin ise yaklaşık 400 metre güneydoğusunda kalan 876 ada 102 parsel arsa, 3 bin 670 metrekare büyüklüğündeydi. Ünlü “Çengelköy Konakları”nın bitişiğinde bulunan arsa açık otopark olarak kullanılıyordu.

SAYIŞTAY’DAN SGK’YA SATIŞ UYARISI

Geçmişte birçok AKP'li belediye, SGK’ya olan borçlarını arazi devrederek kapatmıştı. Ancak SGK, devir aldığı arazileri satmak için alıcı bulmakta zorlandı. Bu durum Sayıştay Raporu ile de tespit edildi. Sayıştay’ın Eylül 2024’te yayımlanan, "Sosyal Güvenlik Kurumu 2023 Yılı Sayıştay Denetim Raporu"nda, "Prim Borcuna Karşılık Satış Amacıyla Alınan Taşınmazların Nakde Dönüştürülememesi" başlığı altında özetle şu değerlendirme yapıldı:

"2023 yılı sonuna kadar toplam 1.636 taşınmaz alınmıştır. Bu kapsamda alınan taşınmazlar içinde hizmet gereği için alınanlar bulunsa da çoğu taşınmaz satılmak amacıyla prim borcuna karşılık olarak nakit elde etmek amacıyla alınmıştır. Söz konusu taşınmazların alış bedeli ise toplam 3.250.046.914,60 TL olarak belirlenmiş ve buna karşılık Kurum alacakları terkin edilmiştir. Kurumun Geçici 41’inci madde kapsamında satmak amacıyla aldığı taşınmazların sayısı yıllar itibarıyla giderek artmakta ancak satışı gerçekleştirilen taşınmaz sayısı aynı şekilde artmamaktadır. 2012 yılından sonra bu madde kapsamında satış amacıyla alınan taşınmazların neredeyse üçte birinin satışı gerçekleştirilmekle birlikte taşınmazların alım bedelleri itibarıyla değerlendirildiğinde alınan taşınmazların yüzde 8’i satılabilmiştir. Ayrıca, Kurum taşınmazlarının elektronik ortamda satışına ilişkin gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmasına rağmen 2023 yılı sonu itibarıyla satış sürecini uzatan bazı problemlerle karşılaşılmıştır."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyelere mali darbe" olarak nitelediği yaklaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle duyurmuştu:

"Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu borçların tahsiline kaynağında başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok."

Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lira olduğunu açıklayarak en borçlu belediyelerin CHP'ye ait olduğunu vurgulamış ve “CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor" demişti.

Işıkhan tüm belediyelerin toplam 96 milyarlık SGK borcunun yüzde 67,7'sinin CHP'li belediyelere ait olduğunu eklemişti. CHP ise bu belediyelerin çoğunun borcunun CHP'den önceki yönetim döneminde birikmiş borçlar olduğunu belirtmişti.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Işıkhan'a 'Belediyeleri silkeleyin' talimatı vermiş ve CHP'li belediyelere haciz işlemi uygulanmıştı.

Kaynak: ANKA