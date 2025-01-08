Bakan Fidan KKTC Başbaşkanı Tatar ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Bakan Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de temaslarına devam ediyor. Fidan, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Fidan'ın yarın bazı programlara katılmasının ardından temaslarını tamamlayarak KKTC'den ayrılacağı bildirildi.

Kaynak: DHA