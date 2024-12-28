Bakan Işıkhan'dan Flaş 'SGK Borcu' Açıklaması: CHP'li Belediyelere 'Yalan Söylüyorlar' Diyerek Yüklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP'nin Çankırı'daki 7. Olağan Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçları tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Işıkhan, CHP’li belediyelerle ilgili ayrımcılık yaptıkları yönündeki eleştirilere cevap vererek, en borçlu belediyelerin CHP’li belediyeler olmasının kendilerinin suçu olmadığını söyledi.

'CHP'Lİ BELEDİYELERİN BORÇ BATAĞININ EN BÜYÜK SEBEBİ...'

SGK borçlarını ödemek isteyen belediyeler için gerekenin yapıldığını söyleyen Işıkhan, “AK Parti siyasetin her kademesinde diğer tüm partilere rol ve model olmuş partilerdir. Bunlardan bir tanesi de belediyecilik anlayışıdır. CHP’li belediyelerin borç batığının en büyük sebebinden birinin de konserler için ödenen astronomik rakamlar olduğunu milletimiz gördü" dedi.

'NE YAZIK Kİ YALAN SÖYLÜYORLAR'

"CHP'li belediyeler her zaman en borçlu belediyeler olduğu için bizim bu konuyu dile getirmemizi istemiyorlar" diyen Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"En borçlu belediyelerin CHP’li olması bizim kabahatimiz mi? Bizim belediyeler arasında ayrımcılık yaptığımız konusunda da ne yazık ki yalan söylüyorlar. Bize mevzuat çerçevesinde güvence addeden her belediyeye kolaylık sağlıyoruz. Mesela, SGK tarihinde 1 milyar 65 milyon lira ile tek seferde en büyük gayrimenkul takası gerçekleştirdiğimiz belediye, CHP’li Küçükçekmece Belediyesi oldu. Bu mu ayrımcılık? En son Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, Bolu Belediyesi’nin gayrimenkul teklifleri oldu, bu adımlara karşı pozitif şekilde gereğini yapıyoruz. Hani ayrımcılık? Hacizler gelince, kaynaklardan kesinti düzenlemesi de çıkınca borç ödemeyen, ödemeye yeltenmeyen belediyeler yavaş yavaş SGK’ya başvurmaya başladılar. Güzel bir gelişme. Bizim amacımız da bu. Buna rağmen adım atmayan her belediyenin borcunun tahsilatını kaynaktan yapacağımızı buradan ifade etmek isterim."

'POPÜLİZM YAPMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Muhalefeti eleştiren Işıkhan, "Ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan siz gençler ve aziz milletimiz için bugün en büyük tehditlerden biri, muhalefetin sorumsuzca çığırtkanlığı ve sürüklendiği popülizm bataklığıdır. Ekonomide istihdamda, sosyal politikalarda temelsiz, içi boş vaatlerle milleti kandırmaya çalışıyorlar. Uzun vadede sizin omuzlarınızda bir yük bineceğini bildikleri halde kalkınmamıza ve istikrarımıza zarar vereceğini bile bile popülizm yapmaya devam ediyorlar. Bugün onların dedikleriyle Allah korusun ekonomi de çöker, sosyal güvenlik sistemi de çöker, sağlık sistemi de çöker, dış politikamız ve terörle mücadelemiz de çeker.

Allah korusun Türkiye 90’ların karanlığına döner. Popülizmle mücadele etmek kolay değil. Bu yüzden gençlerimiz kendi gelecekleri üzerinden bu şekilde ucuz menfaat ve muhalefet yapılmasına izin vermemelidir. Biz AK Parti olarak Türkiye’nin geleceğini inşa ederken kısa vadeli kazançlar peşinde değil, altını çiziyorum, kalıcı refahın ve kalkınmanın peşindeyiz. Bizim amacımız sizlerin daha güçlü bir Türkiye’de, istikrar içinde, fırsatlarla dolu bir geleceğe adım atmanız" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, temmuz ayında emekliye verilen zam miktarını eleştirdi ve en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'daki grup toplantısında öncelikle CHP'li belediyelerin SGK'ya olan prim borçlarını ödemeleri çağrısında bulundu ve ödememeleri halinde borcu 'kaynağından keseceklerini' söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Aralık'ta yaptığı konuşmada "SGK'ya prim borcu olan belediyeleri silkelemekte fayda var" diyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a talimat vermesi, siyasette 'belediyelere SGK kıskacı' tartışmasının startını resmen vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'silkeleme' talimatının ardından CHP'li Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin Büyükşehir ile İstanbul'daki Şişli Belediyesi'nin hesaplarına bloke konulmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, en borçlu belediyeleri şöyle açıklamıştı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler: 5,7 milyar TL

İzmir Büyükşehir Belediyesi: 5,3 milyar TL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: 3,3 milyar TL

Adana Büyükşehir Belediyesi: 3 milyar TL

Mersin Büyükşehir Belediyesi: 1 milyar TL

Şişli Belediyesi: 1,8 milyar TL

Kaynak: İHA