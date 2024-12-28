İzmir'e Yılın İlk Karı Yağdı

İzmir Bornova'nın yüksek kesimlerine yılın ilk karı yağdı. Kurudere, Sarnıç ve Beşyol mahallelerinde etkili olan kar yağışı, İzmirlilere yeni yıl öncesinde beyaz bir manzara sundu.

İzmir'e Yılın İlk Karı Yağdı

İzmir Bornova’nın yüksek kesimlerine yağan yılın ilk karı, özellikle kırsal mahallelerde etkili oldu. Bornova Belediyesi ekipleri, yolları açıp tuzlama yaparak olumsuz hava koşullarına hızla müdahale etti.

İzmir Bornova’nın yüksek kesimlerine dün gece itibarıyla yılın ilk karı yağdı. Özellikle Kurudere, Sarnıç ve Beşyol mahallelerinde etkili olan kar yağışı, İzmirlilere yeni yıl öncesinde beyaz bir manzara sundu. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için harekete geçen Bornova Belediyesi ekipleri, gece yarısından itibaren karla mücadele çalışmalarına başladı. Kar nedeniyle kapanan yollar hızlıca açılırken, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları da gerçekleştirildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi:

“Bornova’nın kırsal mahallelerinde kış şartlarının etkisini gösterdiği bu günlerde vatandaşlarımızın güvenliğini ve konforunu sağlamak birinci önceliğimiz. Ekiplerimiz, kar yağışının başladığı andan itibaren sahada çalışarak yollarımızı açık tuttu ve buzlanmayı önlemek için gerekli müdahaleleri yaptı. Mahalle muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamamasını sağlamak. Tüm Bornovalılara sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum.”

Kaynak: ANKA

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