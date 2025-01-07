Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Tutuklama

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla kaçakçılık ve organize suç faaliyetlerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan işyeri, araç ve ikamet aramalarında ele geçirilen suç unsurları dikkat çekti.

Operasyonlar kapsamında: 3 milyon 218 bin 400 adet boş makaron, 641 bin 340 adet doldurulmuş sigara, bin 520 adet elektronik sigara, 4 bin 797 paket kaçak sigara, 80 litre kaçak alkol, 132 adet tarihi eser, 46 adet cep telefonu, bin 525 adet emtia, 88 tabanca, bin 150 fişek, 376 adet sahte para ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla bağlantılı olarak, 6136 Sayılı Kanun, 5607 Sayılı Kanun, 2863 Sayılı Kanun ve Türk Ceza Kanunu'nun 197. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmalarda 19 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA