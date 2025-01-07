Denizli'de Feci Kaza: Traktör Devrildi, Sürücü Öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir traktör devrildi. Feci kazada traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Bekir Bilgiç (62) idaresindeki 20 AKS 427 plakalı traktör, Akköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Bilgiç'in cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığına götürüldü.
Kaynak: AA
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