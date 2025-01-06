Evli Çift Kazada Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Eşenler Mahallesi Dere Sokak'ta 3 Ocak'ta meydana gelen kazada; Koray Y.'nin kullandığı süt toplama kamyoneti ile Şaban Ali Koku'nun kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Safiye Koku'nun olay yerinde öldüğü belirlendi. Yaralanan Şaban Ali Koku da ambulansla kaldırıldığı Beyağaç Toplum Sağlığı Merkezi'nde yaşamını yitirdi. Koray Y. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, çiftin cenazesi ise Eşenler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA