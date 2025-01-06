Tekirdağ’da Yürekler Ağza Geldi, Takla Atan Otomobilden Sağ Çıktılar

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ’da Yürekler Ağza Geldi, Takla Atan Otomobilden Sağ Çıktılar

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Çorlu - Çerkezköy yolu üzerinde seyreden Ö.O. idaresindeki otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yoldan çıkarak takla attı.

Kaza sonrası sürücü ve otomobilde bulunan 1 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Tekirdağ’da Yürekler Ağza Geldi, Takla Atan Otomobilden Sağ Çıktılar - Resim : 1

Kaynak: İHA

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