Zeytinburnu'ndaki Rezidans Saldırısının Gizemi Çözüldü

15 Aralık tarihinde Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki bir rezidansta saat 00.45 sıralarında otomobil ile binanın önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, rezidansın lobi kısmına doğru tabanca ile rastgele ateş etti.

Soruşturmada binada yaşayan A.T.'nin olaydan önce yabancı bir numaradan aranarak binanın lobisine inmesinin istendiği, A.T. kendisini arayan kişiyi beklerken kurşunlama olayının gerçekleştiği öğrenildi.

Zeytinburnu’nda bir rezidansın lobisine tabancayla ateş açtıktan sonra kaçan saldırganlardan biri 18 Aralık, diğeri ise 5 Ocak'ta yakalandı.

Olayda otomobili kullandığı belirlenen şüpheli dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakılırken, tabancayla ateş açtığı belirlenen şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

HUSUMETLİSİ ÇIKTI

Şüpheli E.Ç. ile binada yaşayan A.T. arasında geçmiş döneme ait bir husumet bulunduğu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdi ortaya çıktı.

Kaynak: DHA