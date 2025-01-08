Yargı Reformu Strateji Belgesi Hazırlanıyor... İnfaz Düzenlemesi Neleri Kapsayacak?

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ocak ayının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Bu belge kapsamında hazırlanan ve infazla ilgili çeşitli düzenlemeleri de içerecek 10.Yargı Paketi de şubat ayının başında TBMM’ye sunulacak.

BAKAN TUNÇ, KABİNEYE SUNACAK

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayacak Yargı Reformu Strateji Belgesi ilk olarak önümüzdeki günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan belgeye ilişkin bilgileri ilk olarak kamuoyuyla paylaşılacak.

CEZASIZLIK ALGISI

Konuya ilişkin bilgi veren AK Partili yetkililer, öncelikle bazı suçlara ilişkin toplumda oluşan cezasızlık algısının giderilmesinin amaçlandığını söylediler. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında “Toplumdaki cezasızlık algısını gidermeyi, adalet duygusunu güçlendirmeyi, adaletin gecikmesini ortadan kaldırmayı” amaçlayan bir adalet sistemi anlayışıyla hazırlandığını söyleyen AK Partili kaynaklar, 10. Yargı Paketinde 'suç ve suçluyla mücadele, toplumu suçtan korumaya yönelik soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarıyla ilgili ayrıntılı düzenlemelerin' yer aldığını da vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

'AF GİBİ BİR ŞEY YOK'

İnfaz ile ilgili düzenlemeler, ‘indirim geliyor, af geliyor’ gibi anlaşılıyor, öyle bir şey yok. Mahkumların topluma kazandırılmasına yönelik bir modelleme olacak. Meslek edindirme, eğitim, psikolojik destek verme, kamu işlerinde çalıştırma, kişinin işlediği suçtan pişmanlığını ve iyi hal durumunu güçlendirecek bir sistem geliştirilmesi lazım. ‘Rahşan Affından sonra 1999’da cezaevinden çıkanların yüzde 48’i 3 yıl içinde tekrar suç işleyerek geri döndü. Dolayısıyla sadece tahliye etmek, affetmek değil, bunların yanında bu mahkumların iyi halini güçlendirecek, pişmanlığını artıracak, meslek edindirme eğitimiyle, varsa eğer yarıda kalan okulunu tamamlatarak, kamu hizmetlerinde geçici çalıştırarak kişinin topluma kazandırılmasına yönelik düzenlemeler olmalı ki çıktığında hazır olsun."

CAYDIRICILIK ÖN PLANDA OLACAK

AK Partili yetkililer infaz ile ilgili düzenlemelerin yer alacağı pakette caydırıcılığın ön planda olacağının da altını çizerek, “Aynı kategorideki suçlarla ilgili verilecek cezalarda dengenin gözetileceğini, her suç tipinin infazının aynı cezaevi koşulları yerine farklılaştırılarak uygulanmasının esas alındığını ve özellikle mahkumların ıslahının ön plana çıkarıldığını” ifade ederek şöyle devam etti:

"Aynı kategorideki suçların bazılarında cezalar çok ağır bazılarında daha az. Ceza dengesinin yeniden düzenlenmesi gerekiyordu. Artık dünya değişti yeni suç türleri var. Islahla ilgili düzenlemeler yapılması lazım, meslek edindirme, eğitim, cezasını kamu hizmetinde geçirmek gibi düzenlemelerle mahkumların topluma kazandırılmasına ağırlık verecek bir sistem öngörülüyor. İnfazla ilgili uygulamaları suç tiplerine göre farklılaştırmamız lazım."

Kaynak: Haber Merkezi