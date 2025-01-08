Otomobilden Uyuşturucu Çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Tatvan'da bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi, 2'si kadın 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA