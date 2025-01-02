Kuşadası'nda Çöp Ev Vakası: 4 Kamyon Çıkarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine çevre sakinleri durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kötü kokunun zemin kattaki daireden geldiği belirlendi. Evde yaşayan Serap Ö., ekiplerin ikna çabaları sonucu kapıyı açtı.

Eşi yaklaşık 2 ay önce organ yetmezliğinden hayatını kaybeden kadının evinden 4 kamyon çöp ile atık çıkartıldı. Toplanan çöp ve atıklar imha için belediyenin Yaylaköy Mahallesi'ndeki atık toplama alanına götürüldü. Sıcak suyla yıkanıp temizlenen ev, bit, pire ve haşerelere karşı da ilaçlanırken, apartman sakinleri Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA