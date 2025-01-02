Adana’da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz

Adana’da bir kişi çarşının merkezinde başından tabanca ile vurularak infaz edildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ve olayda kullandığı tabanca polis ekiplerince bulunurken, saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.

Son Güncelleme:

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler 34 EHH 593 plakalı otomobil ile Hakan Aksoy’un (38) yanına geldi. Şüphelilerden birisi Aksoy’un yanına yaklaşarak başına ateş açtı. Aksoy kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler otomobil ile kaçtı.

Adana’da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Aksoy cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ ARACI VE CİNAYET SİLAHINI BULDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinde görevli “Balyoz” timi şüphelilerin olayda kullandığı otomobili ve tabancayı Ray Sokakta ele geçirdi. Polis şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor.

Adana’da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz - Resim : 2

Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?Bursa’da Sır Ölüm! İntihar mı Cinayet mi?Güncel
Sır Cinayet 43 Yıl Sonra Çözüldü! Tam 3 Kez Sorgulandı, O Sistemde Yakayı Ele VerdiSır Cinayet 43 Yıl Sonra Çözüldü! Tam 3 Kez Sorgulandı, O Sistemde Yakayı Ele VerdiDünya

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Cinayet
Son Güncelleme:
Yılbaşı Gecesi Film Gibi Olay: Taksiye Alınmayınca Gasp Etti, Kaza Yaptı Taksiye Alınmayınca Gasp Etti, Kaza Yaptı
Batman’da Kediye Kan Donduran İşkence, Videoya Çekti, Sosyal Medyada Paylaştı Batman’da Kediye Kan Donduran İşkence
Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor Rengi Solan Kot Pantolonları Anında Eski Rengine Geri Getiriyor! Birkaç Damla Yetiyor
Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı