Adana’da Sokak Ortasında Kanlı İnfaz

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler 34 EHH 593 plakalı otomobil ile Hakan Aksoy’un (38) yanına geldi. Şüphelilerden birisi Aksoy’un yanına yaklaşarak başına ateş açtı. Aksoy kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler otomobil ile kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Aksoy cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ ARACI VE CİNAYET SİLAHINI BULDU

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinde görevli “Balyoz” timi şüphelilerin olayda kullandığı otomobili ve tabancayı Ray Sokakta ele geçirdi. Polis şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor.

Kaynak: İHA