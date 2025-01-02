166 Milyon Yıllık Heyecanlandıran Keşif, 200 Tane Hepsi Devasa Boyutta

Oxford ve Birmingham Üniversitesi İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde ortak bir kazı çalışması yürüttü. Araştırmacılar, kazı sırasında 200’e yakın dinozor ayak izi keşfetti.

KÜÇÜK ETÇİL DİNOZORA AİT ÇIKTI

Araştırmada izlerin 166 milyon yıl öncesine ait olduğu öğrenilirken, araştırmacılar “Bu izler, uzun boyunlu bir sauropod olan Cetiosaurus ile daha küçük etçil bir dinozor olan Megalosaurus’un hareketlerini ortaya koyuyor” açıklamasını yaptı.

Araştırmacılar, bu yeni keşfin dinozorların davranışları ve çevreleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu vurguladı.

“GÖRDÜĞÜM EN ETKİLEYİCİ İZ”

Birmingham Üniversitesi mikropaleontologu Kirsty Edgari, bilim dünyasını heyecanlandıran keşfe ilişkin şunları söyledi: Bu, ölçeği ve izlerin büyüklüğü açısından gördüğüm en etkileyici iz alanlarından biri. Zamanın gerisine gidip bu devasa yaratıkların dolaştığı ve kendi işlerini yaptığı bir dönemi hayal edebiliyorsunuz.

Kaynak: DHA