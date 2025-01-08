Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Alarmı: Ağaçlar Bile Dondu
Bitlis'te soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan kentteki ağaçlar bile soğuktan dondu.
Bitlis'te kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki ağaçlar ve bitkilerde soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.
Kaynak: AA
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