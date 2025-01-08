Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Alarmı: Ağaçlar Bile Dondu

Bitlis'te soğuk hava dalgası hayatı felç etti. Yoğun sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Öte yandan kentteki ağaçlar bile soğuktan dondu.

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Bitlis'te Sis ve Soğuk Hava Alarmı: Ağaçlar Bile Dondu

Bitlis'te kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bitlis-Tatvan ile Bitlis-Güroymak kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgedeki ağaçlar ve bitkilerde soğuk havanın etkisiyle kırağı oluştu.

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Kaynak: AA

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