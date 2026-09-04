Deniz Göktaş Hakkında İddianame Hazırlandı! İstenen Ceza ve Mahkeme Tarihi Belli Oldu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK...

Deniz Göktaş'ın YouTube üzerinden yayımladığı 'Ölü Deniz' adlı gösterisinde kullandığı ifadeler dolayısıyla TCK’nın 299/1-2 maddelerinde tanımlı Cumhurbaşkanına Hakaret suçu, TCK’nın 216/1 maddesinde tanımlı Haklı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama suçu ve TCK’nın 215. maddesinde tanımlı Suçu ve Suçluyu Övme suçunu işlediği değerlendirmesiyle 04/09/2026 tarihinde iddianame düzenlendi.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Göktaş'ın bu suçlardan toplam 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

28 EYLÜL'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Göktaş, 28 Eylül’de İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haber Merkezi