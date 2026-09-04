İzmir'de Çiğli Belediyesi'ne Ait Kafeye Silahlı Saldırı

İzmir'in Çiğli ilçesinde belediyeye ait bir kafeye gece saatlerinde motosikletli iki şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Sans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı o dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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İzmir'in Çiğli ilçesinde gece yarısı hareketli anlar yaşandı. Çiğli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren "Akvaryum Kafe", kimliği belirsiz şahısların silahlı hedefi oldu.

Edinilen bilgiye göre, işletmenin kapalı olduğu geç saatlerde kafenin önüne motosikletle gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabancayla binaya doğru peş peşe ateş açtı. Saldırganlar, kurşunlama eyleminin hemen ardından geldikleri motosiklete binerek karanlıktan yararlanıp olay yerinden hızla uzaklaştı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Saldırının gerçekleştiği esnada kafede kimsenin bulunmaması, olası bir facianın önüne geçti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kurşunların hedefi olan belediye tesisinde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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