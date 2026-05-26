DEM Parti'den Bayram Mesajı: Özgür ve Barış Dolu Bir Gelecek İnşa Etme Mücadelemiz Sürecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Kurban Bayramı dolayısıyla ortak bir yazılı açıklama yayımladı. Bayramın toplumsal barış, adalet ve ekonomik eşitliğe vesile olmasını dileyen eş genel başkanlar, Türkiye ve Orta Doğu ölçeğinde demokrasi vurgusu yaptı.

'EKMEĞIN ADİL BÖLÜŞÜLDÜĞÜ BİR DÖNEM UMUT EDİYORUZ'

Parti genel merkezinden paylaşılan açıklamada, Kurban Bayramı’nın demokratik değerlerin güçlendiği bir dönemin kapısını aralaması gerektiği belirtildi. Hatimoğulları ve Bakırhan ortak mesajlarında, "Bayramın; demokratik yaşamın güçlendiği, hukukun adalet dağıttığı, özgürlüklerin hakim olduğu, ekmeğin adil ve eşit bölüşüldüğü bir dönemin kapılarını aralamasını umut ediyoruz" ifadesine yer verdi.

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

Tarihi bir süreçten geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, kalıcı huzur için demokratik siyasetin önünün açılması gerektiği aktarıldı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Orta Doğu için en hayırlı olan, güçlü demokrasi ve onurlu bir barışın gerçekleştirilmesidir. Toplumsal barış ancak adalet ve hak ile sağlanabilir. Demokratik siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırıldığı, eşit yurttaşlık temelinde özgür ve barış dolu bir geleceğin inşa edildiği günlere ulaşma umuduyla, mücadelemizi sürdüreceğiz."

Eş Genel Başkanlar Hatimoğulları ve Bakırhan, mesajlarını "Tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor, adaletin, eşitliğin, demokrasinin ve özgürlüğün hakim olduğu yeni bir yaşama açılan bir bayram olmasını temenni ediyoruz" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: AA