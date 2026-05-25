Meclis'teki Yeni 'Genel Merkez'de İlk Zirve: DEM Parti’den Özgür Özel’e Biber Gazlı Tahliye Tepkisi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketli saatlerin ardından, Özgür Özel'in çalışmalarını taşıdığı TBMM'de kritik bir zirve gerçekleşti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki üst düzey heyeti kabul etti. 1 saat 15 dakika süren görüşmede, yargı eliyle siyasete yapılan müdahaleler ve dünkü tahliye operasyonu masaya yatırıldı.

'BİBER GAZIYLA GİRİLMESI HUKUK SKANDALIDIR'

Görüşmenin ardından Özgür Özel ile birlikte kameraların karşısına geçen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, genel merkez binasında polisin tazyikli su ve biber gazı kullanarak yaptığı tahliyeyi sert dille kınadı. Yaşananları "demokrasi ayıbı" olarak tanımlayan Bakırhan, şu ifadeleri kullandı:

"Dün mutlak butlan kararının uygulanması esnasında kolluğun şiddeti ile ortaya çıkan görüntüler tek kelimeyle utanç vericidir. Ana muhalefet partisine biber gazıyla, tazyikli suyla girilmesi bir hukuk skandalıdır. Tutumumuz nettir; siyasi partilerin kaderi mahkeme koridorlarında değil, üyelerinin iradesinde, delegelerinin kararı ve seçmenlerinin tercihi ile belirlenir. Demokratik mekanizmaların dışındaki hiçbir müdahaleyi meşru görmüyoruz. CHP’nin bu süreci dışarıdan bir el olmaksızın, kendi olgunluğuyla ve demokratik zeminde yapılacak bir kurultayla aşacağına inanıyoruz."

'MECLİS ODALARIMIZ PARTİMİZİN GENEL MERKEZİ OLDU'

DEM Parti heyetinin gerçekleştirdiği ziyareti kritik bir dayanışma hamlesi olarak nitelendiren Özgür Özel, Meclis'teki yeni çalışma düzenini anlattı. Dün akşam milletvekilleriyle ilk grup toplantısını yaptıklarını hatırlatan Özel, şöyle konuştu:

"Meclisimiz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurulduğu ilk günlerde olduğu gibi bugün de CHP Genel Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Meclis'teki genel başkan odamız ve grup yönetim kurulu odamız, partimizin genel merkezi işlevini görüyor. Mesaimizin ilk gününde çok kıymetli bir ziyaret aldık. Bu ziyaret, bizim açımızdan son derece önemli ve kritik bir dayanışma ziyareti oldu."

SORULARI KABUL ETMEDİ

Açıklamaların ardından gazetecilerin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları dahil olmak üzere güncel siyasi krizlere dair soru sormak istemesi üzerine Özgür Özel, soru almayacağını belirtti. Tarihi bir ana tanıklık edildiğini vurgulayan Özel, "Bu soruları yanıtladığımız takdirde, bu tarihi ziyareti gölgelemiş olacağız. Gün boyu buradayım, tüm sorularınızı yanıtlayacağım ancak bu açıklamaların önüne geçilmesini istemiyoruz" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

Kaynak: ANKA