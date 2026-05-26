Bakan Çiftçi'den CHP'ye Müdahale Açıklaması: Kılıçdaroğlu Yönetiminin Talebiyle Yapıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesinin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını söyledi. Çiftçi, müdahalenin Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldığını belirtti.

Son Güncelleme:
Bakan Çiftçi'den CHP'ye Müdahale Açıklaması: Kılıçdaroğlu Yönetiminin Talebiyle Yapıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Merkezi'nin polis tarafından tahliye edilmesinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi müdahale ve olaya ilişkin Katar merkezli El Cezire'ye açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, polis müdahalesinin devletin ya da güvenlik güçlerinin başlattığı bir süreç olmadığını belirtip, talebin Kılıçdaroğlu yönetiminden geldiğini ifade etti.

'KILIÇDAROĞLU YÖNETİMİNİN TALEBİYLE YAPILDI'

CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkez'i kendi iradeleriyle boşaltmaları için zaman tanındığını ancak sürecin sakinlikle geçmediğini belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, “CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı” dedi.

Bakan Çiftçi, “Hukuk devletinde mahkeme kararlarının uygulanması esastır" diyerek güvenlik güçlerinin bu ilkenin gereğini yerine getirdiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları şöyle:

“CHP içindeki davalı tarafların birbirleriyle görüşme yaparak Genel Merkezi kendi iradeleriyle boşaltmaları; bu işlemi kendi aralarında suhuletle çözebilmeleri için zaman tanındı. Ancak CHP içindeki davalı ve davacı taraflar kendi aralarında anlaşmadılar ve mahkeme kararı, yine CHP yönetiminin talebiyle güvenlik birimlerimiz tarafından uygulanmak durumunda kalındı.

Devlet kurumlarını siyasî tartışmaların ve parti içi gerilimlerin parçası hâline getirmeye yönelik yaklaşımlar demokratik siyaset kültürünün tahrip edilmesi amacına matuftur.

Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanlığı makamına ve devletimizin anayasal kurumlarına yönelik tehdit, hakaret ve hedef gösterme girişimleri demokratik siyasetle ve hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Demokratik siyasetin doğasında eleştiri ve protesto hakkı bulunmaktadır ancak tehdit, hedef gösterme, provokasyon ve kamu düzenini riske atan söylem ve girişimler bu sınırı aşar ve demokratik siyaset zeminine zarar verir.”

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
CHP'de 1 Haziran Alarmı: Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı Topluyor, İhraçlar Masada CHP'de 1 Haziran Alarmı: Kılıçdaroğlu 'A Takımı'nı Topluyor, İhraçlar Masada
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda İstanbul Nefes Aldı: Trafik Yoğunluğu Tek Haneli Rakamlarda
ÇOK OKUNANLAR
İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri İran’da Peş Peşe Patlama Sesleri
CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı CHP’de Mutlak Butlan Kararı Sonrası Neler Olacak? Özgür Özel Yol Haritasını Açıkladı
CHP'li Güzelbahçe Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Mustafa Günay Gözaltında Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı Kılıçdaroğlu'ndan Maaş Talimatı
CHP'de Bayramlaşma Resti: Kılıçdaroğlu ve Özel Aynı Güne Çağrı Yaptı Özgür Özel de Ankara'da Olacak