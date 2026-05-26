Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Saldırısında Flaş Gelişme

Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik düzenlenen maskeli ve silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya yönelik silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında Fethiye Adliyesine sevk edildi.

MASKELİ ZANLI EVİNİN ÖNÜNDE KEŞİF YAPMIŞTI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak ayağından yaralanmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, saldırıyı gerçekleştiren zanlı ile onunla hareket ettiği ve kaçmasına yardım eden 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

