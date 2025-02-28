Daltonlar Suç Örgütünün Kritik İsmi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sinan Memi'nin Polonya'dan, uyuşturucu ticareti nedeniyle kırmızı bültenle aranan Atakan Avcı'nın ise Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORLARDI

Yerlikaya, Sinan Memi'nin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma" gibi 10 ayrı suçtan 20 yakalama emriyle 3 yıldır, "Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede arandığını belirtti. Atakan Avcı'nın ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanması için 1 yıldır uluslararası seviyede arandığını ifade etti.

POLONYA VE BULGARİSTAN'DA TUTUKLANDILAR

Bakan Yerlikaya, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıkları ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordineli çalışmaları sonucunda Memi'nin Polonya'da, Avcı'nın ise Bulgaristan'da tutuklandığını belirtti. İki suçlunun, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ve Özel Harekât ekipleri tarafından teslim alınarak Ankara’ya getirildiğini açıkladı. Operasyonda görev alan tüm birimlere teşekkür eden Bakan Yerlikaya, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: DHA-İHA