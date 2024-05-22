Daltonlar çete lideri Barış Boyun İtalya'da yakalandı

İtalya ve Avrupa'daki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu 19 kişinin gözaltına aldığı bildirildi.

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İtalyan Polisinden (Polizia di Stato) yapılan yazılı açıklamaya göre, Milano Mahkemesi Ön Soruşturma Hakimliğinin çıkardığı ihtiyati gözaltı kararı doğrultusunda, İtalya, Türkiye ve Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) işbirliğinde İtalya, İsviçre, Almanya ve Türkiye'de düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, gözaltına alınanlara terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak suçlarından operasyon düzenlendiği bilgisi yer aldı.

ROMA YAKINLARINDA YAKALANDI

İtalyan basınında çıkan haberlerde, operasyon çerçevesinde gözaltına alınanlar arasında organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun'un da bulunduğu belirtildi. Boyun'un sabah saatlerinde başkent Roma'ya 90 kilometre mesafedeki Viterbo'da gözaltına alındığı ifade edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Haberlerde, 40 yaşındaki Boyun'un Türkiye'de en çok arananlar listesinin başındaki isimlerden olduğu ve 2022 yılında gözaltına alındığında Türk makamlarının iade talebinde bulunduğu ancak İtalyan yargısının buna yeşil ışık yakmadığı hatırlatıldı.

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BARIŞ BOYUN KİMDİR?

Türkiye'de ve Avrupa'da işlenen birçok cinayetin sorumlusu Barış Boyun, 45 yaşında. Son olarak Yunanistan’da 6 Türk otomobilde öldürüldü. Turistik bölgede infaz edilenlerin Barış Boyun çetesine mensup olduğu iddiası gündeme geldi. Barış Boyun suç örgütünün birçok silahlı çatışma ve cinayete karıştığı belirlendi. Suç örgütünün 8 cinayet dosyasının bulunduğu öğrenildi. Hakkında pek bilgi bulunamayan Barış Boyun çetesinin, çok sayıda cinayetin faili olduğu iddia edildi.

Şişli’de trafikte silahlı saldırıya uğrayarak ölen Sırp çete lideri Jovan Vukotiç’in katillerini tutan suç örgütü başkanı Barış Boyun çetesinin adı Kubilay Berk Küçükaslan cinayetinde de geçmişti. Barış Boyun çetesi, 25 Aralık 2022’de Anucurların kahvesini taramış, 25 yaşındaki Ramazan Arslan öldürülmüştü.

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Suç örgütü İtalya
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