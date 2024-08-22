Daltonlar Çetesinden Müstehcen Partilerle Gündeme Gelen Fergio House'a Tehdit: Ya Bize Yar Olacaksın Ya da Bir Kurşuna

İstanbul Taksim’de havaya saçtıkları dolar görüntüleriyle Türkiye’nin gündemine oturan, sonrasında ise müstehcen görüntüler paylaştığı iddiasıyla tutuklanan mimar Ferhat Günay nam-ı diğer ‘Fergio House’ cezaevinden temmuzda tahliye oldu.

Ferhat Günay cezaevinden çıktıktan sonra Daltonlar çetesinin radarına girdi. Dalton çetesinin üyeleri Günay’a ‘ceza kestiklerini’ belirterek para talebinde bulundu.

'ADNAN OKTAR ÇETESİNDEN DAHA TEHLİKELİSİN'

Gazete Duvar'dan Osman Çaklı'nın haberine göre, Daltonlar çetesinin lideri Beratcan Gökdemir (Can Dalton) ile fotoğrafları bulunan Timo Can isimli çete üyesi, 19 Ağustos'ta Fergio House hakkında bir paylaşım yayımladı. Tehdit mesajları içeren paylaşımda şöyle denildi:

“Fergio kendini devletin kollarına atarak kendi yaptığı pisliğin üstünü bizim ismimizle temizlemek istiyor. Biz sana bu fırsatı vermeyeceğiz. Depremzede kızların geçimini sağlayıp sonrasında pornografi içeriklerle reklam yüzü olarak kullanmanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Başka grupları araya sokarak arabuluculuk yapmasını istiyorsun. Bize haber yollatmayı biliyorsun. Haberlere farklı bize farklı konuşuyorsun. Seni fonlayanlar elde ettiği görünler ile devlet içinde her türlü işini hallettiriyor, büyük ihalelere imza atıyorlar. Adnan Oktar çetesinden daha tehlikelisiniz. Amerika’daki Epstein’in yaptığını Türkiye’de yapmak istiyorsun. Kendini kime atarsan at ya bize yar olacaksın ya da bir kurşuna.”