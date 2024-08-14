D-100 Karayolunda Feci Kaza... Sürücü Uyuyakaldı, Kamyon Devrildi: Yaralılar Var
Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda bir sürücünün uyuması sonucu trafik kazası meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan sebze ve meyve yüklü kamyon bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolu Ormanköy mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan Hasan Y. kontrolündeki kamyon, sürücüsünün uyuması neticesinde kontrolden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan kamyon devrildi.
BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI
Kazada sürücü Hasan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Aydın A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu bölgeden kurtarıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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