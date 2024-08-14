D-100 Karayolunda Feci Kaza... Sürücü Uyuyakaldı, Kamyon Devrildi: Yaralılar Var

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde sabah saatlerinde D-100 kara yolu Ormanköy mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Ankara istikametinde ilerlemekte olan Hasan Y. kontrolündeki kamyon, sürücüsünün uyuması neticesinde kontrolden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan kamyon devrildi.

BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada sürücü Hasan Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Aydın A. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araçta sıkışan yolcuyu bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA