Kara Para Aklayan Çeteye Şok Baskın: Çok Sayıda Para ve Külçe Altın Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Şehitkâmil ilçesinde danışmanlık hizmeti adı altında faaliyet gösteren bir işyerinde yüksek miktarda döviz ve altın bulundurulduğu bilgisi alan ekipler, harekete gekti.

Yasadışı ve kayıt dışı para transferi yöntemi olan 'HAWALA' sistemi kullanarak haksız kazanç elde eden (M.A), (S.B), (M.A), (A.B), (C.H), (M.A), (A.İ) isimli 6 şüpheli şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan 2 ayrı işyerinde, şüphelilerin üstünde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 2 milyon 336 bin 773 ABD Doları, 6 bin 30 Euro, 9 bin 870 Türk Lirası, 31 bin 256 Suudi Arabistan Riyalı, 1 kilogram külçe altın ve 348 gram hurda altın ele geçirildi ve işyeri kamera kayıtları, 1 ajanda, 1 para sayma makinesi ile 6 adet cep telefonuna el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA