Antalya'da Feci Kaza: Kurye Motosikletten Fırladı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Şakrak Caddesi ile 180 Sokak'ın birleştiği noktada dün saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Çift şeritli yolda seyir halinde bulunan Emircan Çatin'in (28) kullandığı motosiklet ile karşı yoldan gelerek sola dönmek isteyen Egemen E. (22) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, kurye motosikletten fırlayarak önce otomobilin üstüne, ardından kaldırıma düştü. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi.

ALKOL TESTİ UYGULANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosikletli kuryeyi ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü. Polis ekipleri, otomobil sürücüsüne ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptıktan sonra alkol testi uyguladı. Egemen E.'nin alkolsüz olduğu tespit edildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

'MOTOR ARACA ÇARPMAK ZORUNDA KALDI'

Kaza anına şahit olan Cengiz Dere adlı vatandaş, "Araç sağ taraftan gelip sola girerken karşı taraftan motosiklet geliyordu, otomobil motosikletin yolunu kesince motor araca çarpmak zorunda kaldı. Motor sürücüsü arabanın üstüne fırlayıp kaldırıma düştü. Kazayı gören vatandaşlar ambulans çağırdı" dedi.

Kaynak: İHA