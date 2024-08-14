Erpiliç'e Üçüncü Kez Suçüstü! Son 15 Günde Rekor 'Zehirli Atık' Cezası

Beyaz et sektöründe bilinen firmalardan olan Erpiliç, kesimhane bölümünden Büyüksu Deresi'ne boşalttığı zehirli atıklar sebebiyle üçüncü kez yakalandı. 3 milyon 480 bin lira ceza yazılan Erpiliç firmasına son 15 günde toplamda 8 milyon 120 bin TL ceza kesildi.

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Erpiliç'e Üçüncü Kez Suçüstü! Son 15 Günde Rekor 'Zehirli Atık' Cezası

Bolu'da faaliyet gösteren Erpiliç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün radarından çıkamıyor. Erpiliç firması, zehirli atıklarını kesimhanelerinin yanından geçen Büyüksu Deresi’ne deşarj ettiği esnada üçüncü kez ekiplere yakalandı.

15 GÜNDE 8 MİLYON 120 BİN TL CEZA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tespitlerin ardından tavuk üretimi yapan Erpiliç'e "Çevreyi kasten kirletmek" suçundan 3 milyon 480 bin TL ceza kesildi. Erpiliç firmasına son 15 günde toplamda 8 milyon 120 bin TL ceza kesildi.

BOLU VALİLİĞİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bolu Valiliği tarafından Erpiliç ve Beypiliç hakkında 'çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Gerekli önlemlerini ve ekiplerin uyarısını dikkate almadan suyu kirletmeye devam eden Erpiliç firmasına ise 2 milyon 323 bin lira daha ceza kesilmişti.

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Kaynak: İHA

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