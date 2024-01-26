Beyaz et devlerine soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Şenpiliç, Gedik, Erpiliç, Banvit ve Lezita'nın da aralarında bulunduğu 10 şirket inceleme altında.

Son Güncelleme:
Beyaz et devlerine soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ, As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ ile Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

SATIŞ FİYATI BELİRLENDİĞİ İDDİASI

Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için de ayrıca soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Son Güncelleme:
Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı Mükemmel poğaça yapmanın sırrıymış! Malzemeler arasında mutlaka olmalı
Merkez Bankası net rezervlerinde son iki yılın en sert düşüşü! Net rezervlerde son iki yılın en sert düşüşü!
TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor TRT1 dizisinde değişim! Teşkilat dizisine flaş bir oyuncu daha katılıyor
Dolar ve Euro'da son durum Dolar ve Euro'da son durum
Sınav ücretlerine yüzde 165 zam Sınav ücretlerine yüzde 165 zam
Bir kentte daha ekmeğe zam Bir kentte daha ekmeğe zam
ÇOK OKUNANLAR
"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı "Aldatıldım" demişti: Ünlü çift boşandı
Gazeteler, 2024'ün ilk faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü? Gazeteler, 2024'ün ilk faiz kararını manşetlerinde nasıl gördü?
Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia Karaca'yı görenler tanıyamadı Seneler sonra yarışmaya tekrar katıldı: Kısmetse Olur Rabia'yı görenler tanıyamadı
Kulis: Anlaşma sağlanamadı, Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak Anlaşma sağlanamadı, Memleket Partisi İstanbul’da aday çıkaracak
Soylu'nun kuzenini yakalayan polis önce sürüldü, sonra tutuklandı Soylu'nun kuzenini yakalayan polis önce sürüldü, sonra tutuklandı