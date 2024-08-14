Burdur-Fethiye Karayolunda Kaza: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Burdur-Fethiye karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Burdur-Fethiye Karayolunda Kaza: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Burdur- Fethiye karayolu Al yazmalım Mesire Alanı mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Burdur'dan Karamanlı istikametine seyir halinde olan Metin Ü. idaresindeki otomobil sürücüsünün bir anlık dalgınlık sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkıp demir bariyerleri aşarak takla atarak şarampole devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Metin Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan Filiz Ü.(30), Mehmet E. Ü.(13), Hüra Ü.(1) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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