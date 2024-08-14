'Gürültü' Uyarısı Kanlı Bitti! 8 Kişi, Bir Kişiyi Pala ve Sopalarla Öldüresiye Dövdü

Bursa'da sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran bir kişi saldırıya uğradı. 8 genç, kendilerini uyaran adamı pala ve sopalarla darbetti.

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'Gürültü' Uyarısı Kanlı Bitti! 8 Kişi, Bir Kişiyi Pala ve Sopalarla Öldüresiye Dövdü

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde sokak arasında dehşet dolu anlar yaşandı.

İddiaya göre, sokak arasında gürültü yapan gençleri uyaran kişi, aldığı tepki sonrası 8 kişiyle sözlü tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası dışarı çıkan adam, 8 gencin pala ve sopalı saldırısına uğradı.

AYAĞINDAN YARALANDI

Kendini savunmaya çalışan adam kesici aletle aldığı darbe sonrası ayağından yaralandı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle olay daha fazla büyümezken, o anlar kameraya anbean yansıdı.

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Kaynak: İHA

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