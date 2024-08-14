Emeklilere Ücretsiz Sağlık Taraması

Beyoğlu Belediyesi emekli vatandaşlar için ücretsiz sağlık taraması başlattı. Kasımpaşa Emekli Evi’nde hizmete sunulan uygulama ile emekli vatandaşlara şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılıyor.

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Emeklilere Ücretsiz Sağlık Taraması

Beyoğlu’nda emekli vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla ücretsiz sağlık taraması hizmete sunuldu. Beyoğlu Belediyesi tarafından Kasımpaşa’da açılan Emekli Evi’nde başlatılan uygulama ile emekli vatandaşlara şeker, tansiyon ve nabız taraması yapılmaya başlandı. Her ay düzenli olarak devam edecek olan sağlık taraması ile emekli vatandaşların sağlık durumları kontrol edilecek. Uygulama, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkabilecek olası sağlık sorunlarının erken teşhisi açısından da büyük bir önem taşıyor.

EMEKLİLER KENDİLERİNE SUNULAN HİZMETLERDEN MEMNUN

Sağlık taramasından ve yeni açılan Emekli Evi’nden duydukları memnuniyeti dile getiren emekli vatandaşlar şöyle konuştu:

“54 yıldır Kasımpaşa’da oturuyorum. Burada sağlık taraması yapmak o kadar güzel bir şey ki, bu insanların hepsi zaten yaşlı. Çok güzel bir uygulama. Aslında sağlık sorunum vardı. Bu da denk geldi. Harika bir şey oldu”

“Bizim yaşımızdaki insanlar çocuk gibidir. Onlarla ne kadar çok ilgilenirseniz o kadar çok hoşlarına gider. Dün de burada sinema etkinliği varmış. Sabah arkadaşlarla konuşuyordum. Öylesine memnunlar ki, çocuk gibi. Burası da (Emekli Evi) harika oldu”

“Tansiyonumu ölçtürdüm. Biraz yüksek. Tansiyon sorunum var yani. Böyle bir tarama olması ve ücretsiz olması halk için çok güzel bir şey. Burası da herkesin gelebileceği temiz ve güzel bir yer. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok memnunum ben”

EMEKLİ EVİ İLE RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Beyoğlu Belediyesi, düşük maaş oranları nedeniyle zor günler geçiren emeklilere destek olmak için geçtiğimiz ay Kasımpaşa’da Emekli Evi’ni hizmete sunmuştu. Emekli Evi’nde uygun fiyatlarla yeme içme imkanına kavuşan emekliler çayı 1 TL ye, kahveyi ise 5 TL ye içebiliyor. Tesiste ayrıca emeklilere tüm yiyecek ve içeceklerde yüzde 25 indirim de uygulanıyor. Emeklilerin sosyalleşerek keyifli vakit geçirmelerini sağlayan tesis açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor.

Kaynak: ANKA

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