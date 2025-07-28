Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Kabinenin gündeminde orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki insani kriz yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Bugün Toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 14.10 itibarıyla yoğun bir gündemle başladı.

Toplantıda orman yangınları, Terörsüz Türkiye süreci ve İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar ele alındı.

Kabine toplantısı saat 16.30 civarında sona erdi.

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Kaynak: AA

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