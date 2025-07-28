Kabine Bugün Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var? Gündem Çok Yoğun

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00’te Kabinenin masasında hangi konular var? İşte detaylar…

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Kabine Bugün Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var? Gündem Çok Yoğun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine’nin masasında hangi konular var? Saat 14.00’te bir araya gelecek olan Kabine, hangi gündem başlıklarını değerlendirecek işte detaylar…

Kabine Bugün Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var? Gündem Çok Yoğun - Resim : 1

ORMAN YANGINLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugünkü toplantısında masanın ana gündemi, son bir haftadır çok sayıda etkisini gösteren orman yangınları olacak.

Toplantıda yangınlara müdahale süreci, alınan önlemler ve bundan sonraki adımlara dair kapsamlı bir değerlendirmenin masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine Bugün Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var? Gündem Çok Yoğun - Resim : 2

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine toplantısında bugün masada değerlendirilmesi beklenen bir diğer konu da Terörsüz Türkiye süreci olacak. Görüşmelerde TBMM çatısı altında kurulması planlanan yeni komisyon öncesinde yürütülen temaslar ve hazırlık süreci kabinenin gündeminde olacak.

Kabine Bugün Toplanıyor! Masada Hangi Konular Var? Gündem Çok Yoğun - Resim : 3

'İNSANİ ARA' KARARI

Uluslararası gelişmeler başlığındaki en temel konu ise İsrail’in saldırılarını hız kesmeden sürdürdüğü Gazze olacak. İsrail’in, Gazze’ye yönelik saldırılarına uluslararası baskıların artması üzerine birkaç saatlik 'insani ara' kararı alması sonrası bölgedeki durum, kabinede detaylı biçimde değerlendirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan
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