Çocuk Parkında Korkutan Yangın! Maket Uçak Yandı, Gökyüzü Dumanlarla Kaplandı
Erzurum'da bir çocuk parkında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında parkta bulunan uçak maketi yanarken, çevredeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Ekipler yangına ilişkin soruşturma başlattı.
Erzurum'un Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde yerleşim alanı ve çamlığa yakın bir bölgede bulunan Trafik Eğitim Parkı'nda yangın çıktı.
Yoğun bir dumana sebep olan yangın, kentin birçok yerinde görüldü. Yangının parkta bulunan uçak maketinin henüz nedeni bilinmeyen şekilde yanması sonucu çıktığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangından geriye uçak maketinin külleri kaldı.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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