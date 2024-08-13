Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Kırmızı Alarm Veriyor! Otobüs Kazalarında Rekor Artış

Türkiye'de şehirlerarası yolcu taşımacılığında kazalar artış gösterdi. Son 5 yılda bin 347 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşanırken, 2024 yılının ilk 7 ayında 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Kırmızı Alarm Veriyor! Otobüs Kazalarında Rekor Artış

Türkiye'de son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. 2020 yılında 218 otobüs kazası yaşanırken 2023 yılının tamamında 364 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıllar arasındaki artış yüzde 67 olarak hesaplandı.

EN FAZLA GÖRÜLEN KAZA TÜRÜ 'YOLDAN ÇIKMA'

Otobüs kazalarının oluş şekillerine bakıldığında en fazla kaza türü yoldan çıkma olarak görüldü. Sırasıyla yandan vurma, devrilme, savrulma takla karşılıklı çarpışma kaza türleri olarak yaşandı.

İLK 7 AYDA 180 KAZA YAŞANDI

Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirlerarası otobüs kazaları sayısı belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirlerarası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023’te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.

OTOBÜS PAZARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALAR

Türkiye otobüs pazarında en büyük pay Mercedes-Benz Travego yer alıyor. Açık ara önde olan Mercedes Benz'i takip eden diğer markalar arasında; Setra, MAN, Neoplan, BMC, Otokar, Scania, Temsa bulunuyor.

Kaynak: İHA

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