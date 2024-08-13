Samanlıkta Yangın Paniği! Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı

Afyonkarahisar'da samanlıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. 150'ye yakın saman balyasının yandığı yangında küçükbaş hayvanlar son anda kurtarıldı.

Son Güncelleme:
Samanlıkta Yangın Paniği! Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde samanlıktaki ampulün patlaması sonrası çıkan yangında 150’ye yakın saman balyası yanarken, olayda içeride bulunan küçükbaş hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı.

Şuhut ilçesine bağlı Efe Köyünde Harun Bakır’a ait içerisinde hayvanların ve saman balyalarının bulunduğu samanlıkta ampulün patlaması sonrası yangın çıktı. Yangını gören köy sakinleri durumu İtfaiye ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına müdahaleyi gerçekleştirdi. Köy sakinlerini de seferber olduğu yangında yüzlerce samanlık balyasının yanarak heder olduğu, içeride mahsur kalan hayvanların ise teker teker tahliye edildiği öğrenildi.

Şuhut itfaiye amirliği ekiplerinin canpare çalışmaları ile yangın söndürülürken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın
Son Güncelleme:
Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar Oranlar Sil Baştan Değişti! Aylık 63 Bin Lira Maaşa Bağlanıyorlar
Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor Hangisi farklı? Birçok Kişi Resimdeki Farklı Köpeği Göremedi! Zeki Olanlar Görebiliyor
Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi! Yaralılar Var Pendik'te Sebze Yüklü Kamyonet Devrildi! Yaralılar Var
Diyarbakır'da Suç Örgütüne Şok Baskın: Milyonlarca Liralık Altın Ele Geçirildi, 26 Şüpheli Yakalandı Diyarbakır'da Suç Örgütüne Şok Baskın!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' Akşener, İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu
Paris 2024'te Bronz Madalya Kazanan Milli Güreşçiden Dikkat Çeken Açıklama: 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar' 'Ülkenin Kaderiyle Oynadılar'
Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor Fenerbahçe Yılın Transferini Yapmaya Hazırlanıyor
Çok Konuşulacak Anket! Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor Fark Açıldı, AKP'nin Oy Oranı Eriyor