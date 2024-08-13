Eskişehir'deki Maskeli Saldırgan Tutuklandı

Eskişehir'de 5 kişiyi bıçakla yaralayan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adliyede çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alınırken şahsa çelik yelek giydirildiği görüldü.

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Eskişehir'deki Maskeli Saldırgan Tutuklandı

Eskişehir’de bıçak, balta ile yüzüne maske takıp çay bahçesinde oturanlara saldıran Arda K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 kişinin yaralandığı olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, özel harekat polisi eşliğinde Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne getirildi. Saldırgan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri ve saldırgana çelik yelek giydirilmesi dikkat çekti.

Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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