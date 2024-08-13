İzmit'te Yangın Paniği! İş Yeri Küle Döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın alt katındaki iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına ilişkin inceleme başlatılırken, iş yeri küle döndü.

İzmit'te Yangın Paniği! İş Yeri Küle Döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en alt katındaki iş yerinde gece saatlerinde yangın çıktı.

İş yerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sokağa çıkan vatandaşlar da söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürüldü.

İş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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