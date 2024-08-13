Kendisini Yakalayan Jandarmaya 'Emekli Albayım' Deyip Rüşvet Teklif Etti!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 3 ayrı suçtan 24 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 51 yaşındaki O.V. Köyceğiz İlçesi Gülpınar Mahallesi'nde Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı.

JANDARMAYA RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Operasyonda, şahsın başkasına ait kimlik kartını tespit edildi. Kendisini emekli albay olarak tanıtan şahsın, gerçek kimliğinin tespit edilmesi üzerine görevli personele rüşvet teklif ettiği ortaya çıktı.

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA