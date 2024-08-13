Hurda Ve Moloz Dökülen Sahada Korkutan Yangın! Alevler Kısa Sürede Yayıldı

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde, hurda ve moloz atıklarının boşaltıldığı alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına söndürmek için vatandaşlar müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri ve Buldan Orman İtfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgede çıkan yangının yakınlarında bulunan üzüm bağlarına sıçramaması için vatandaşlar ve ekipler yangını kontrol etmek için müdahalelerde bulundu. Yangın yoğun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA