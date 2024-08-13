Sağlık Kabininde Kaçak Sünnet Dehşeti! Kangren Oldu, Felç Kalabilir

Kayseri'de yaşanan olayda, çocuğunu sünnet ettiren baba ve oğlunun hayatı karardı...

Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü. Burada çalışan sağlık memuru H.Ç., sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi.

Sabah gazetesinden Ali Altuntaş'ın haberine göre; sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu eve gönderdi. Sünnet işlemi sonrası çocuğun durumu kötüleşti ve kangren belirtileri göstermeye başladı.

Aile, çocuğun durumunun ciddiyetini anlayınca farklı bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde çocuğun cinsel organının kangren olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

Çocuğun babası, sağlık memurunun, çocuğunu tehdit ederek susmasını istediğini ve olayı örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Geçirdiği birden fazla ameliyata rağmen hayati tehlikeyi atlatamayan çocuk felç kalma riskiyle karşı karşıya.

DAHA ÖNCEDE 2 SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikâyette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.